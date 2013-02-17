real-people

Григорий Ермолаев real-people

 
31 годРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется дизайн подарочного сертификата

    Добрый день! Требуется сделать дизайн подарочного сертификата (пошив мужского костюма). Дизайн в стиле -  стильно, качественно, придерживаться стилистики сайта (сайт ателье снизу в прикрепленном файле) Текст сертификата прикладываю

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Форма заказа (ателье)

    Добрый день! Требуется нарисовать форму заказа изделия для ателье.  Стилистика и лого - [url=http://www.tylersuit.ru/]www.tylersuit.ru[/url]     Вид формы (ТЗ) прикладываю. Нарисовать нужно до завтра 08.00 (по Мск)

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Cоздание строительного сайта (торговля) под ключ

    $100

    Добрый день, требуется создание строительного сайта (торговля) "под ключ". Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити; 2) Яркий, современный дизайн; 3) Адаптивная верстка; 4) CMS на выбор исполнителя (бесплатная); 5) Без наполнения. Прошу не делать копию сайтов приведенных в ТЗ, они ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта для ателье под ключ

    $150

    Добрый день, требуется создание сайта для ателье под ключ. Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити 2) Яркий, современный дизайн 3) Адаптивная верстка 4) CMS на выбор исполнителя (бесплатная), чем проще админ-панель, тем лучше. 5) Без наполнения Прошу не делать копию ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание строительного сайта под ключ.

    $150

    Добрый день, требуется создание строительного сайта под ключ. Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити 2) Яркий, современный дизайн 3) Адаптивная верстка 4) CMS на выбор исполнителя (бесплатная) 5) Без наполнения Прошу не делать копию сайтов приведенных в ТЗ, они является ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн некоторых элементов сайта

    Добрый день! В приложении скрин сайта. 1. Нужно изменить картинку (под логотипом и телефона, где фото девушки с собакой и айфона) На мой товар, фото товара есть. 2. Нужно изменить логотип, на ярлыки (Бесплатная доставка по России, !00% ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн визитки

    $10

    Требуется нарисовать дизайн визитки. Текст: Ателье Галина Пошив и ремонт всех видов одежды 414-12-50 8-903-602-12-50 Все должно быть видно, красивый и легкий дизайн, текст должен выделятся. Основное телефон! Нужно нарисовать и разместить на лист А4, чтобы я мог их сразу печатать.

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется для интернет-магазина написать статью "О компании", подробности при личном общении. Написать описания для категорий, их 4 (1-1.2k) и подкатегорий (0.5к) Тематика - СНПЧ, расходные материалы для оргтехники, без воды.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Корректировка всплывающих блоков div

    Требуется добавить информацию в всплывающие блоки (div) на сайте. Cms - opencart Модуль установлен, блоки всплывают, нужно всего лишь добавить информацию внутри каждого из 5 блоков и чтобы все красиво отображалось. Дел на 10 минут. Пример в прикрепленных Указывайте ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описания к товарам в интернет-магазине

    Требуется наполнить новый интернет магазин описаниям к товарам. Тематика магазина — СНПЧ (альтернативные комплектующие к оргтехнике). Товаров будет около 20. Описание к каждому товару 600–800 б/п. Внешне товары все одинаковы, но каждый работает с разными моделями. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина под ключ

    Требуется создание интернет магазина под ключ. Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити 2) CMS на выбор исполнителя (бесплатная) 3) Без наполнения 4) Привязка платежки 5) Смс информирование Требования к исполнителю: 1) взаимодействие на всех этапах работы 2) нравящиеся сайты в портфолио 3) ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер для сайта

    $10

    Требуется сделать 1 баннер для сайта. Flash или gif, на усмотрение дизайнера. Сайт - studio-nn.ru слева колонка пустая "Полезные советы", ее нужно заменить на баннер. Он должен быть в одном стиле с сайтом. Суть баннера - ...

    FlashБаннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Приватный проект для art_Alex_Z

    $100

    Приватный проект для art_Alex_Z Требуется созданий дизайна для сайта - Ателье(по пошиву и ремонту одежды). Сам сайт - studio-nn.ru, сейчас стоит очень старый дизайн, его нужно полностью изменить, чтобы не было вообще не какого соответствия со старым. Требуется: а) ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$20
10 баллов
4 года назад
Требуется дизайн подарочного сертификата
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. рекомендую!
Сделано качественно и в срок! Дизайн сертификата отличный, спасибо!
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта для ателье под ключ
Очередное сотрудничество с Григорием прошло отлично. Большое спасибо. Будем рады поработать снова. Удач во всем
Не первый раз работаю с Алексеем - все отлично! Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Создание строительного сайта под ключ.
Сотрудничество с Григорием прошло успешно. Спасибо, успехов и буду рад поработать снова.
Всё выполнено качественно и в срок. Получил то, что хотел и даже больше. Спасибо, Алексей!
Ответный отзыв
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка и натяжка макета на DLE
Всё отлично
Спасибо за работу. Качество и стоимость работы отличное. Рекомендую к сотрудничеству, общительный и ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
llllllllllllll
Варвара 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Редизайн некоторых элементов сайта
Спасибо за проект.
Огромное спасибо за качественную и красивую работу! Получилось лучше, чем себе представлял. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв