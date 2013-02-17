real-people

Добрый день! Требуется сделать дизайн подарочного сертификата (пошив мужского костюма). Дизайн в стиле - стильно, качественно, придерживаться стилистики сайта (сайт ателье снизу в прикрепленном файле) Текст сертификата прикладываю
Григорий Ермолаев real-peoplereal-people
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Требуется нарисовать форму заказа изделия для ателье. Стилистика и лого - [url=http://www.tylersuit.ru/]www.tylersuit.ru[/url] Вид формы (ТЗ) прикладываю. Нарисовать нужно до завтра 08.00 (по Мск)Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый день, требуется создание строительного сайта (торговля) "под ключ". Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити; 2) Яркий, современный дизайн; 3) Адаптивная верстка; 4) CMS на выбор исполнителя (бесплатная); 5) Без наполнения. Прошу не делать копию сайтов приведенных в ТЗ, они ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Добрый день, требуется создание сайта для ателье под ключ. Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити 2) Яркий, современный дизайн 3) Адаптивная верстка 4) CMS на выбор исполнителя (бесплатная), чем проще админ-панель, тем лучше. 5) Без наполнения Прошу не делать копию ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $150
Добрый день, требуется создание строительного сайта под ключ. Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити 2) Яркий, современный дизайн 3) Адаптивная верстка 4) CMS на выбор исполнителя (бесплатная) 5) Без наполнения Прошу не делать копию сайтов приведенных в ТЗ, они является ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! В приложении скрин сайта. 1. Нужно изменить картинку (под логотипом и телефона, где фото девушки с собакой и айфона) На мой товар, фото товара есть. 2. Нужно изменить логотип, на ярлыки (Бесплатная доставка по России, !00% ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $45
Требуется создать копию сайта и адаптировать на WordPress.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $6
Сайт - studio-nn.ru Изменить в шапке номер телефона и снизу год изменить на 2013. psd прилагается.Завершен11 лет назад
- $50
Требуется сделать описания категорий и карточек товара в ИМ.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Требуется нарисовать дизайн визитки. Текст: Ателье Галина Пошив и ремонт всех видов одежды 414-12-50 8-903-602-12-50 Все должно быть видно, красивый и легкий дизайн, текст должен выделятся. Основное телефон! Нужно нарисовать и разместить на лист А4, чтобы я мог их сразу печатать.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Требуется баннер для сайта, новогодней тематики. Размер 730x130, фон в светлых тонах и яркие новогодние атрибуты и надпись.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется для интернет-магазина написать статью "О компании", подробности при личном общении. Написать описания для категорий, их 4 (1-1.2k) и подкатегорий (0.5к) Тематика - СНПЧ, расходные материалы для оргтехники, без воды.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется добавить информацию в всплывающие блоки (div) на сайте. Cms - opencart Модуль установлен, блоки всплывают, нужно всего лишь добавить информацию внутри каждого из 5 блоков и чтобы все красиво отображалось. Дел на 10 минут. Пример в прикрепленных Указывайте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется наполнить новый интернет магазин описаниям к товарам. Тематика магазина — СНПЧ (альтернативные комплектующие к оргтехнике). Товаров будет около 20. Описание к каждому товару 600–800 б/п. Внешне товары все одинаковы, но каждый работает с разными моделями. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание интернет магазина под ключ. Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити 2) CMS на выбор исполнителя (бесплатная) 3) Без наполнения 4) Привязка платежки 5) Смс информирование Требования к исполнителю: 1) взаимодействие на всех этапах работы 2) нравящиеся сайты в портфолио 3) ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Исправление ошибок в версткеЗавершен11 лет назад
- $10
Требуется сделать 1 баннер для сайта. Flash или gif, на усмотрение дизайнера. Сайт - studio-nn.ru слева колонка пустая "Полезные советы", ее нужно заменить на баннер. Он должен быть в одном стиле с сайтом. Суть баннера - ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Требуется установка и настройка 3-х модулей на сайте milashechka.ru CMS - DLE.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Требуется верстка макета (PSD) и натяжка на DLE. Макет - http://s48.radikal.ru/i121/1010/83/a6d9c5ed5617.jpg icq - 161214Завершен13 лет назад
- $100
Приватный проект для art_Alex_Z Требуется созданий дизайна для сайта - Ателье(по пошиву и ремонту одежды). Сам сайт - studio-nn.ru, сейчас стоит очень старый дизайн, его нужно полностью изменить, чтобы не было вообще не какого соответствия со старым. Требуется: а) ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад