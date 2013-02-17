real-people

Добрый день! В приложении скрин сайта. 1. Нужно изменить картинку (под логотипом и телефона, где фото девушки с собакой и айфона) На мой товар, фото товара есть. 2. Нужно изменить логотип, на ярлыки (Бесплатная доставка по России, !00% ...