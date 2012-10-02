Интернет-магазин бейсболок, спортивной одежды (бейсбол, баскетбол, хоккей, американский футбол). Сайт рассчитан на хип-хоп, реп и old schooll аудиторию. Все нюансы и уточнения при общении. Интересует полный дизайн, верстка, логотип, а также продвижение и ...
Нужен дизайнер в веб-проект
Нужен дизайнер в веб-проект который находится на стадии реализации.
Предлагается чисто символическая оплата по окончании первой стадии ( бета версии ) после которой проект будет запущен и в течении месяца - двух будет произведен окончательный рассчет на соответствующую сумму.
Прошу не писать различным веб студиям и агенствам, так как этот проект вероятнее всего вас не устроит из-за сроков рассчета.
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