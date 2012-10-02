Нужен дизайнер в веб-проект который находится на стадии реализации.

Предлагается чисто символическая оплата по окончании первой стадии ( бета версии ) после которой проект будет запущен и в течении месяца - двух будет произведен окончательный рассчет на соответствующую сумму.

Прошу не писать различным веб студиям и агенствам, так как этот проект вероятнее всего вас не устроит из-за сроков рассчета.