Ищем дизайнера сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка204 просмотра

Студия ищет дизайнера сайтов на удаленку или в офис

проектов 7 в месяц будем давать стабильно.

ВАЖНО: ни одна наша работа не должна попасть в ваше портфолио

Если вы на это согласны стучите в скайп kempo_russia или пишите сюда.

Показывайте свое портфолио.

Детальное обсуждение с кандидатами.

примерные цены

Интернет-магазин это основной козырь

главная, страница категории, и страница товара 170-200$

главная и страница товара 140$

Естественно каждый проект обсуждается и оговаривается отдельно.

Обязательно всегда быть на связи (телефон, скайп, почта)

13 лет назад
kempo
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для iPhone-приложения

    $100

    Для проекта по разработке приложения на базе iPhone нужен дизайнер (футбольная тема). Требования: - Разработка 7-9 страниц (включая загрузочную страницу) - Разработка иконок внутри приложения - Разработка иконки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта для CS-Cart

    $100

    Добрый день, мне нужно нарисовать дизайн сайта для CS-Cart. Речь идет о Интернет-магазине одежды. Аудитория преимущественно женская возраст 18–40 ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для инвест фонда

    $250

    Здравствуйте, нужен дизайн инвест.фонда с елементами флеш. Дизайн должен быть уникальным, не копирован, графически красиво, но не тяжелый. Инвест будет в стили РПГ, за выполнение заданий % будет больше. Подробности в скайп ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет сайта psd

    Доброго времени суток)) Нужно нарисовать макет главной, второстепенной страницы и карточки товара. Компания занимается продажей промышленного оборудования. От Вас ждем ссылки на ваши работы. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $50

    Ищу недорогого дизайнера Нужен дизайн сайта, пример того что нравиться http://www.rem-str.ru/ Бюджет - до 50$

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сервис по подбору подарков

    $500

    Необходим дизайн интернет-ресурса по подбору подарков, который будет работать как интернет-магазин, и как помощник в выборе подарка на любой праздник, любому человеку. Вместе с тем необходимо разработать логотип для данного проекта. Уже есть понимание какой ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад