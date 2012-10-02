Ищем дизайнера сайтов

Студия ищет дизайнера сайтов на удаленку или в офис

проектов 7 в месяц будем давать стабильно.

ВАЖНО: ни одна наша работа не должна попасть в ваше портфолио

Если вы на это согласны стучите в скайп kempo_russia или пишите сюда.

Показывайте свое портфолио.

Детальное обсуждение с кандидатами.

примерные цены

Интернет-магазин это основной козырь

главная, страница категории, и страница товара 170-200$

главная и страница товара 140$

Естественно каждый проект обсуждается и оговаривается отдельно.

Обязательно всегда быть на связи (телефон, скайп, почта)