Для проекта по разработке приложения на базе iPhone нужен дизайнер (футбольная тема). Требования: - Разработка 7-9 страниц (включая загрузочную страницу) - Разработка иконок внутри приложения - Разработка иконки ...
Ищем дизайнера сайтов
Студия ищет дизайнера сайтов на удаленку или в офис
проектов 7 в месяц будем давать стабильно.
ВАЖНО: ни одна наша работа не должна попасть в ваше портфолио
Если вы на это согласны стучите в скайп kempo_russia или пишите сюда.
Показывайте свое портфолио.
Детальное обсуждение с кандидатами.
примерные цены
Интернет-магазин это основной козырь
главная, страница категории, и страница товара 170-200$
главная и страница товара 140$
Естественно каждый проект обсуждается и оговаривается отдельно.
Обязательно всегда быть на связи (телефон, скайп, почта)
Заявки фрилансеров
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