# 1 — $ 100

Добрый день, мне нужно нарисовать дизайн сайта для CS-Cart.

Речь идет о Интернет-магазине одежды.

Аудитория преимущественно женская

возраст 18–40

Категория одежды сток.

не смотря на то, что это сток, это одежда уровня люкс.

Если кто из Украины — знает магазин Prestige.ua (сейчас он слегка изменен и теперь это клуб). То престиж был именно тем, чем будет данный магазин — дорогая, качественная одежда французских, итальянских и немецких производителей, по доступным ценам.

Преобладающих цветов нет, как и особых требований.

Но есть такой ньюанс — в каталогах чаще фотографии на белом фоне, по этому слегка отрицательно отношусь к белым фоткам на черном фоне, но если дизайн будет создан реально круто, то я не против.

живое демо магазина вот:

http://demo.cs-cart.com/professional/

реальные магазины здесь перечислены:

http://www.cs-cart.com/live-stores.html

Мне очень нравится стоковый дизайн, но хочется свой и еще лучше.

Речь идет о дизайне минимум:

главной

страници каталога

выбора товара

корзине

п.с. так же потом нужен будет тот кто сверстает (если есть предложения - в личку)