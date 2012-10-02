Здравствуйте, нужен дизайн инвест.фонда с елементами флеш. Дизайн должен быть уникальным, не копирован, графически красиво, но не тяжелый. Инвест будет в стили РПГ, за выполнение заданий % будет больше. Подробности в скайп ...
Дизайн сайта для CS-Cart
Добрый день, мне нужно нарисовать дизайн сайта для CS-Cart.
Речь идет о Интернет-магазине одежды.
Аудитория преимущественно женская
возраст 18–40
Категория одежды сток.
не смотря на то, что это сток, это одежда уровня люкс.
Если кто из Украины — знает магазин Prestige.ua (сейчас он слегка изменен и теперь это клуб). То престиж был именно тем, чем будет данный магазин — дорогая, качественная одежда французских, итальянских и немецких производителей, по доступным ценам.
Преобладающих цветов нет, как и особых требований.
Но есть такой ньюанс — в каталогах чаще фотографии на белом фоне, по этому слегка отрицательно отношусь к белым фоткам на черном фоне, но если дизайн будет создан реально круто, то я не против.
живое демо магазина вот:
http://demo.cs-cart.com/professional/
реальные магазины здесь перечислены:
http://www.cs-cart.com/live-stores.html
Мне очень нравится стоковый дизайн, но хочется свой и еще лучше.
Речь идет о дизайне минимум:
главной
страници каталога
выбора товара
корзине
п.с. так же потом нужен будет тот кто сверстает (если есть предложения - в личку)
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