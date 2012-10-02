Студия ищет дизайнера сайтов на удаленку или в офис проектов 7 в месяц будем давать стабильно. ВАЖНО: ни одна наша работа не должна попасть в ваше портфолио Если вы на это согласны ...
Ищем исполнителей
Белорусская веб-студия "Mediamara.by" ищет веб-программистов (php, mysql, JS, знание CMS), дизайнеров (сайты, логотипы, флеш) и верстальщиков (html + css) для разовых проектов и/или постоянного сотрудничества. От нас - заказы и гарантии (webmoney BL 70), от вас навыки, профессионализм и исполнительность. Желательно из Беларуси
Заявки фрилансеров
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