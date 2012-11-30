Хочу подарить мужу, проводящему по 3 часа в день на guns.ru, собственный блог по оружейной тематике, в котором он мог бы писать свои мысли, размещать свои видео-заметки, картинки. Необходимо, чтобы оно было насквозь ...
Дизайн сайта-каталога (только дизайн)
Нужен дизайн
Компания занимается производством и продажей изделий из металла: Ворота, калитки, заборы, беседки, ограждения, садовую и кованую мебель. Находясь в Воронеже, получаем с помощью сайта заказы из Москвы и МО. Этот сайт и надо переделать. Наши клиенты – семейные в основном люди от 25 до 60 лет, которые занимаются благоустройством своего загородного участка.
Конкурентным преимуществом нашей компании является наличие стандартных моделей разных размеров с фиксированной ценой. Покупатель заранее знает цену продукции. Другие компании предлагают замеры и т.д.
Необходимо разработать интересный дизайн. Основной акцент на продукции! По сути интернет-магазин, только без корзины.
Сайт должен вызывать доверие, т.к. мы находимся за много километров от клиента.
Меню должно быть понятное и удобное.
Из сайтов, которые нравятся отметим (По сути хотелось бы «скрестить» эти три сайта):
http://euroset.ru/catalog/phones/mobile/apple/-/apple-iphone-4s-white-16gb/#char – дизайн, то как представлена продукция, удобство меню и поиска товара, сочетание разных шрифтов и их цвета, удобные вкладки, оригинальность деталей дизайна.
http://www.hqhair.com/home.dept?nav=usp – то как выложен товар, его размер. Меню сайта удобное, поиск логичный.
http://www.asos.com/Women/?WT.ac=FF_grpnav&r=2 – удобство меню, наличие Saved items (отмеченные товары), нравится то, что от продукции ничто не отвлекает. Весь сайт интуитивно понятен.
Обязательно -портфолио, Цена и сроки! ТЗ и примерные скетчи вышлю исполнителю..
Выбранный исполнитель
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