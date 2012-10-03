Предложить новый вариант дизайна

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок187 просмотров

Здравствуйте, стоит задача сделать небольшой ре-дизайн для главной страницы сайта www.inferno.name, используя более современную цветовую гамму без вызывающе ярких цветов + предложить другие варинаты форматирования того контента, который в данный момент представлен на странице. Также понадобится сделать CSS стиль для биллинга cp.inferno.name в той же цветовой гамме, чтобы не было ощущения, что клиент с главной страницы попал на совершенно другой сайт.

CSS
13 лет назад
inferno_by
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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