Добрый день. Для начала Нужно сделать "ШАПКУ САЙТА" Тематика: "Бизнес конференция" г. Брянск Нужны идеи и последующая прорисовка. Если сработаемся, рисовать будет что ...
Дизайн и верстка для кулинарного сайта о салатах
Нужен дизайн для кулинарного сайта о салатх с версткой. Требования:
Технологии: HTML5 (xHTML), CSS3, JavaScript (то есть выбор технологий почти не ограничен)
Кроссбраузерность: все современные браузеры (поддержка IE 6/7, Opera 9/10 и других устаревших НЕ нужна)
Вёрстка: HTML5 (либо xHTML), валидная (по мнению валидатора w3c), кроссбраузерная, удобочитаемая (с отступами и логичными именами css классов)
Пожелания: простота и лаконичность вёрстки приветствуются (НЕ нужно делать по 5 вложенных div`ов, чтобы какая-то кнопочка выглядела круто).
Дизайн светлый, с невысокой шапкой, на 3 колонки. Все подробности будут обсуждаться уже лично.
Время выполнения может быть больше. Не горит, но чтобы сроки выполнения были не очень большие.
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