Дизайн и верстка для кулинарного сайта о салатах

Нужен дизайн для кулинарного сайта о салатх с версткой. Требования:

Технологии: HTML5 (xHTML), CSS3, JavaScript (то есть выбор технологий почти не ограничен)

Кроссбраузерность: все современные браузеры (поддержка IE 6/7, Opera 9/10 и других устаревших НЕ нужна)

Вёрстка: HTML5 (либо xHTML), валидная (по мнению валидатора w3c), кроссбраузерная, удобочитаемая (с отступами и логичными именами css классов)

Пожелания: простота и лаконичность вёрстки приветствуются (НЕ нужно делать по 5 вложенных div`ов, чтобы какая-то кнопочка выглядела круто).

Дизайн светлый, с невысокой шапкой, на 3 колонки. Все подробности будут обсуждаться уже лично.

Время выполнения может быть больше. Не горит, но чтобы сроки выполнения были не очень большие.