Дизайн и верстка для кулинарного сайта о салатах

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок178 просмотров

Нужен дизайн для кулинарного сайта о салатх с версткой. Требования:

Технологии: HTML5 (xHTML), CSS3, JavaScript (то есть выбор технологий почти не ограничен)

Кроссбраузерность: все современные браузеры (поддержка IE 6/7, Opera 9/10 и других устаревших НЕ нужна)

Вёрстка: HTML5 (либо xHTML), валидная (по мнению валидатора w3c), кроссбраузерная, удобочитаемая (с отступами и логичными именами css классов)

Пожелания: простота и лаконичность вёрстки приветствуются (НЕ нужно делать по 5 вложенных div`ов, чтобы какая-то кнопочка выглядела круто).

Дизайн светлый, с невысокой шапкой, на 3 колонки. Все подробности будут обсуждаться уже лично.

Время выполнения может быть больше. Не горит, но чтобы сроки выполнения были не очень большие.

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
muzaname88
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$80
4 дня
Дизайнер сделал для меня отличный дизайн и верстку. Хотя я довольно вредный заказчик и цепляюсь, все переделывал, что я просила. Теперь работает дальше, так как дизайн мне нужен не один. Второй дизайн уже был сделан так, что я сразу пришла в восторг. Вот, что значит, изучил заказчика и уже знает, что мне нужно. Большое спасибо за работу!
Все в порядке.

Заявки фрилансеров

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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