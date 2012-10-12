Макет сайта по мебели

Сайт уже существует, но дизайн нужно переделать:

http://stail.com.ua/

Оттенки и цвета:

Цвета - кремово-шоколадные оттенки, бело-черные, строгий стиль.

Логотип с сайта

http://stail.com.ua/

Можно ли его как-то переделать? Думаю, он не будет подходить под новый дизайн сайта.

Менюшки:

Сверху и слева

Креплю в отдельном файле.

На сайте должно быть слайд шоу.