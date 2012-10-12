Макет сайта по мебели

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок196 просмотров

Сайт уже существует, но дизайн нужно переделать:

http://stail.com.ua/

Оттенки и цвета:

Цвета - кремово-шоколадные оттенки, бело-черные, строгий стиль.

Логотип с сайта

http://stail.com.ua/

Можно ли его как-то переделать? Думаю, он не будет подходить под новый дизайн сайта.

Менюшки:

Сверху и слева

Креплю в отдельном файле.

На сайте должно быть слайд шоу.

13 лет назад
protege-group
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$120
3 дня
Спасибо, Игорь! Макет получился изысканным и со вкусом. Мой заказчик не может натешиться))
Уже не в перервый раз убеждаюсь в том что с Игорем работать - одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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