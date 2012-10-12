Добрый день. Для начала Нужно сделать "ШАПКУ САЙТА" Тематика: "Бизнес конференция" г. Брянск Нужны идеи и последующая прорисовка. Если сработаемся, рисовать будет что ...
Макет сайта по мебели
Сайт уже существует, но дизайн нужно переделать:
Оттенки и цвета:
Цвета - кремово-шоколадные оттенки, бело-черные, строгий стиль.
Логотип с сайта
Можно ли его как-то переделать? Думаю, он не будет подходить под новый дизайн сайта.
Менюшки:
Сверху и слева
Креплю в отдельном файле.
На сайте должно быть слайд шоу.
Выбранный исполнитель
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