Разработка дизайна веб-сайта (детский центр)

Тимофей, спасибо за интересный проект. Было приятно и комфортно работать над дизайном детского центра. Всегда на связи, что также немаловажно для продуктивного сотрудничества. Только положительные эмоции от работы над этим проектом. Рекомендую всем как ответственно и надежного заказчика. Надеюсь еще поработаем вместе :)