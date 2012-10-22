Разработка дизайна веб-сайта (детский центр)

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен49 заявок278 просмотров

подробное ТЗ в прикрепленном файле

оплата – через вебмани (рубли) 50% аванс, 50% по факту

срок – неделя

желательно наличие в портфолио работ схожей тематики

skype teeibee

icq 437162915

13 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$180
10 дней
Отлично! Прекрасно! Просто превосходно! Ольга с первого раза угадала направление и общий стиль. При разработке точно следовала ТЗ, поэтому доработок практически не было. Также порадовали ответственность и подход к работе в целом. Обязательно продолжим сотрудничество!
Тимофей, спасибо за интересный проект. Было приятно и комфортно работать над дизайном детского центра. Всегда на связи, что также немаловажно для продуктивного сотрудничества. Только положительные эмоции от работы над этим проектом. Рекомендую всем как ответственно и надежного заказчика. Надеюсь еще поработаем вместе :)

Заявки фрилансеров

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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