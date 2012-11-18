Дизайн сайта и логотипа

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Завершен36 заявок232 просмотра

Необходимы: дизайн сайта и логотипа.

Информационый сайт о загородном строительстве, никаких фотографий улыбающихся мужчин, женщин собак, детей и прочей живности, как и картинок из фотобанка. Есть понимание, чего хочется, а чего нет, т.е. голову морочить не буду :)

Краткое ТЗ:

-отрисовка логотипа

-отрисовка шапки сайта

-отрисовка основных элементов (15 - 17 шт.)

13 лет назад
MaxFlyB
Максим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$150
5 дней
Отработанно всё на отлично, не с мотря на такого "капризного" клиента как я, лучшей рекомендацией является то, что мы с Ольгой продолжаем сотрудничество по другим моим пректам. Ольге отдельное спасибо за креатив и ТЕРПЕНИЕ! :)
Максим отличный заказчик! Спасибо за интересные проекты. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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