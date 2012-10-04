Дизайн и верстка шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок204 просмотра

Требуется создание нового дизайна и его верстка для интернет магазина Moto-all.ru

Возможно раздельное выполнение каждой задачи.

Наличие портфолио работ обязательно.

13 лет назад
motociklizd
Олег 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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