Главная страница сайта с подарочными сертификатами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок243 просмотра

Друзья, требуется нарисовать главную страницу сайта с подарочными сертификатами.

Победитель также получит доп.заказ на разработку внутренних страниц сайта.

Вся информация по заказу в прикрепленных файлах.

Стоимость главной страницы 2000 рублей.

13 лет назад
supec
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

GOart
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
13 лет назад
$45
3 дня
Итак, впечатление о работе супер!!! Сам захотел покупать подарки в своем магазине, а так как я очень привиредливый, то для других дизайн моего сайта тоже будет просто ВАУ!!! Юрий все сделал быстро, в срок и именно то, что я и хотел да еще и с поправкой в лучшую сторону! Понравилось то, что человек при всех прочих плюсах в работе еще и очень вежливый в общении! Теперь всегда буду обращаться к нему за отрисовкой сайтов для моих проектов! Всем рекомендую Юрия!
Григорий просто замечательный заказчик. Очень приятен в общении. Очень хорошо представляет и знает что ему нужно и именно это требует от исполнителя. Производит своевременную оплату. В общем, я очень доволен нашим сотрудничеством. Всем рекомендую работать с Григорием.

Заявки фрилансеров

GOart
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
13 лет назад

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