Итак, впечатление о работе супер!!! Сам захотел покупать подарки в своем магазине, а так как я очень привиредливый, то для других дизайн моего сайта тоже будет просто ВАУ!!! Юрий все сделал быстро, в срок и именно то, что я и хотел да еще и с поправкой в лучшую сторону! Понравилось то, что человек при всех прочих плюсах в работе еще и очень вежливый в общении! Теперь всегда буду обращаться к нему за отрисовкой сайтов для моих проектов! Всем рекомендую Юрия!