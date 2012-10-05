supec

Григорий Ланько supec

 
38 летРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Сделать аккуратный дизайн одностраничника

    Нужно сделать аккуратный дизайн одностраничника. подробности в личку от вас: цена, время, аккуратность, мобильность, терпеливость(потому что так или иначе как правило возникают поправки к сайту) + быть на связи

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать одностраничник

    Сверстать одностраничник с всплывающим окном (Заказать звонок, имя, телефон, удобное время для звонка, кнопка отправить) при нажатии на оранжевые кнопки. Остальные подробности в личку! http://images.bcm.net.ua/images/15431669735932335379.png

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка одностраничника

    Аккуратно сверстать одностраничник, сделать всплывающее окно(имя, телефон, время для звонка) на оранжевые кнопки (все кроме кнопки ОТПРАВИТЬ) прилагаю файл http://images.bcm.net.ua/images/89366838459649411980.png все остальные подробности в личку

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать лэндинг

    $50

    Нужно сверстать одностраничник (лэндинг)! в wordpress! или ваши предложения, в чем можете сделать верстку! Нужно сделать быстро и аккуратно! Нужно: 1) Чтобы работали кнопки: заказать звонок, получить консультацию и другие оранжевые! — вылетало окно с полями имя, телефон, удобное ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать простенькую листовку

    Сегодня нарисовать простенькую листовку со следующим текстом: 23 февраля с суши-баром Зебры! Старт шоу-программы: 20:00 играет Dj Denis Salomatov ведущий Mc VINT Будут все! Приходи! ул. Челюскинцев 15а! (здесь лого суши-бара) Бронь столиков: 218-50-64 P.S. фотоотчет от www.gdechego.ru Информационная поддержка: Типичный Новосибирск vk.com/typical_nsk примеры прикрепляю

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблона wordpress - одностраничник

    Сделать верстку чтоб все работало! Одностраничник, лишние кнопки (другие странички) -дизайнер уберет.. Надо чтоб все было на одной странице, корзина заказа -когда заказ нажимаешь - всплывающее окно - там заявка, адрес заявки, телефон, ...

    WordPressВерстка шаблонаВерстка под WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать логотип для сайта сертификатов

    $16

    ориентир - картинка со слайдера (отдельно прикрепляем это картинку!). Название - "Дари эмоции", второстепенная подпись "present55.ru". Цвета яркие, но лучше чтобы все буквы были одного цвета и отличались от фона (то есть не были зелеными). ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Главная страница сайта с подарочными сертификатами

    $100

    Друзья, требуется нарисовать главную страницу сайта с подарочными сертификатами. Победитель также получит доп.заказ на разработку внутренних страниц сайта. Вся информация по заказу в прикрепленных файлах. Стоимость главной страницы 2000 рублей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать стильную листовку
Хороший заказчик, больше бы таких) быстро с толком все сделали, оплата своевременная.
Очень качественно, быстро и оперативно!! Листовка получилась -то, что надо! Все информативно, легко и очень стильно- ничего лишнего! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
LCH
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сверстать одностраничник
Очень понравилось работать с Григорием. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работой доволен! Верстка получилась очень хорошая! Были учтены все мои пожелания! Вновь буду обращаться! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
sasha_kiber23
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Верстка одностраничника
Мне очень понравилось поработать с Григорием, все здорво, знает что эму нужно в конечном результате - даёт полезные и правельниё советы! Очень приятный человек в общении, постояно на связи, с оплатой мгновенно без лишних вопросов! Рекомендую все как ответственого и приятного заказчика! Спасибо)
Александр очень круто сверстал мне одностраничник, сделал классные всплывающие окна, учел все мои пожелания!!! Все в срок -и это очень здорово! Буду работать с ним и по другим проектам! если нужно быстро и качественно - Рекомендую!
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GOart
Юрий 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
$45
10 баллов
11 лет назад
Главная страница сайта с подарочными сертификатами
Григорий просто замечательный заказчик. Очень приятен в общении. Очень хорошо представляет и знает что ему нужно и именно это требует от исполнителя. Производит своевременную оплату. В общем, я очень доволен нашим сотрудничеством. Всем рекомендую работать с Григорием.
Итак, впечатление о работе супер!!! Сам захотел покупать подарки в своем магазине, а так как я очень привиредливый, то для других дизайн моего сайта тоже будет просто ВАУ!!! Юрий все сделал быстро, в срок и именно то, что я и хотел да еще и с поправкой в лучшую сторону! Понравилось то, что человек при всех прочих плюсах в работе еще и очень вежливый в общении! Теперь всегда буду обращаться к нему за отрисовкой сайтов для моих проектов! Всем рекомендую Юрия!
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