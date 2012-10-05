Нарисовать стильную листовку для суши-бара (акция) Нужен: аккуратный дизайн, своевременность, стиль... Подробности в личку!
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Вырезать с сайта фото кресло-мешков и обработать их (4 штуки) А именно, убрать задний фон (сделать белым) + сделать тень вот ссылка на сайт http://babl.su/zakazat-babl с вас цена и время!Обработка фотографий17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать аккуратный дизайн одностраничника. подробности в личку от вас: цена, время, аккуратность, мобильность, терпеливость(потому что так или иначе как правило возникают поправки к сайту) + быть на связиДизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать одностраничник с всплывающим окном (Заказать звонок, имя, телефон, удобное время для звонка, кнопка отправить) при нажатии на оранжевые кнопки. Остальные подробности в личку! http://images.bcm.net.ua/images/15431669735932335379.pngЗавершен11 лет назад
Аккуратно сверстать одностраничник, сделать всплывающее окно(имя, телефон, время для звонка) на оранжевые кнопки (все кроме кнопки ОТПРАВИТЬ) прилагаю файл http://images.bcm.net.ua/images/89366838459649411980.png все остальные подробности в личкуЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать одностраничник (лэндинг)! в wordpress! или ваши предложения, в чем можете сделать верстку! Нужно сделать быстро и аккуратно! Нужно: 1) Чтобы работали кнопки: заказать звонок, получить консультацию и другие оранжевые! — вылетало окно с полями имя, телефон, удобное ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Верстка (все в личку)HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сегодня нарисовать простенькую листовку со следующим текстом: 23 февраля с суши-баром Зебры! Старт шоу-программы: 20:00 играет Dj Denis Salomatov ведущий Mc VINT Будут все! Приходи! ул. Челюскинцев 15а! (здесь лого суши-бара) Бронь столиков: 218-50-64 P.S. фотоотчет от www.gdechego.ru Информационная поддержка: Типичный Новосибирск vk.com/typical_nsk примеры прикрепляюВерстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Сделать верстку чтоб все работало! Одностраничник, лишние кнопки (другие странички) -дизайнер уберет.. Надо чтоб все было на одной странице, корзина заказа -когда заказ нажимаешь - всплывающее окно - там заявка, адрес заявки, телефон, ...Закрыт11 лет назад
- $16
ориентир - картинка со слайдера (отдельно прикрепляем это картинку!). Название - "Дари эмоции", второстепенная подпись "present55.ru". Цвета яркие, но лучше чтобы все буквы были одного цвета и отличались от фона (то есть не были зелеными). ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Друзья, требуется нарисовать главную страницу сайта с подарочными сертификатами. Победитель также получит доп.заказ на разработку внутренних страниц сайта. Вся информация по заказу в прикрепленных файлах. Стоимость главной страницы 2000 рублей.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад