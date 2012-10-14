Разработать логотип для сайта сертификатов

ориентир - картинка со слайдера (отдельно прикрепляем это картинку!). Название - "Дари эмоции", второстепенная подпись "present55.ru". Цвета яркие, но лучше чтобы все буквы были одного цвета и отличались от фона (то есть не были зелеными). Буквам хорошо бы придать объем и вообще поиграть с объемом. То есть чтобы коробки очевидно были на переднем плане в пространстве, серпантин и шарики, например, из-за них. По всем дополнительным вопросам на разработку пишите в личку! Время на разработку 2 дня, плюс 2 дня на доработку!!!

Цена - 500 рублей!