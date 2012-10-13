Всем добрый день! Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового рекламного агентства, предоставляющего полный комплекс услуг как в онлайне, так и в оффлайне. Название: nnedia Доменные ...
Логотип ТМ кофе на песке
Нужно разработать логотип торг. марки кофе на песке "Золота джезва Кава на піску" и "Кавуня зі Львову Кава на піску".
Логотипы должные быть стильными, лаконичными и запоминающимися.
Ждем интересные варианты!)
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