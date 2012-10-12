Сделать логотип для портала (срочно)

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Закрыт27 заявок261 просмотр

Здравствуйте!

Нужен логотип для портала онлайн видео "utubest.ru"

Проект по самым интересным, вирусным видео ютуба.

Шаблон главной страницы в прикрепленном файле.

В отклике, пожалуйста укажите:

1. примеры работ, для оценки уровня.

2. срок.

3. примерная стоимость.

13 лет назад
keria
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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