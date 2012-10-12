Добрый день! Нужен логотип: 1. Для интернет-магазина по продаже букетов из мягких игрушек. Сайт www.plushbuk.ru
Сделать логотип для портала (срочно)
Здравствуйте!
Нужен логотип для портала онлайн видео "utubest.ru"
Проект по самым интересным, вирусным видео ютуба.
Шаблон главной страницы в прикрепленном файле.
В отклике, пожалуйста укажите:
1. примеры работ, для оценки уровня.
2. срок.
3. примерная стоимость.
Заявки фрилансеров
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