Логотип для фирмы, занимающейся IT аутсорсингом

# 1 — $ 150

Компания занимается IT Аутсорсингом.

У владельца компании фамилия начинается на букву М.

Он хочет логотип аля геральдика, где будет обыграна эта буква.

Смотрим приложение:

tinkoff-bank-2.jpeg - берем вот это за основу.

Делаем немного другие "завитушки" по бокам, убираем ленточку с годом, а в середине делаем льва.

Типа этого barclays.jpeg.

Только вместо мяча что-нибудь другое, например буква "М".

Можно его в полный рост, можно только голову, надо по всякому попробовать.

По цветовым решениям, - пусть будет черный+белый+еще один цвет, думаю, что лучше всего подойдет красный/гранатовый/бордовый.