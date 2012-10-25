Сделать не сложный логотип для охранной системы - название + картинка сбоку. Жду ответов. Хотелось бы найти человека на долгое сотрудничество с адекватными ценами и сроками.
Дизайн логотипа
Добрый день!
Нужен логотип:
1. Для интернет-магазина по продаже букетов из мягких игрушек. Сайт www.plushbuk.ru
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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