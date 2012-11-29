Сделать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок134 просмотра

Сделать не сложный логотип для охранной системы - название + картинка сбоку.

Жду ответов. Хотелось бы найти человека на долгое сотрудничество с адекватными ценами и сроками.

13 лет назад
icquin
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Сработались по проекту, все хорошо!
Очень хороший заказчик, было приятно работать.Все воврем яи задание и оплата.иой юольшой +

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masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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