Добрый день! Нужен логотип: 1. Для интернет-магазина по продаже букетов из мягких игрушек. Сайт www.plushbuk.ru
Лого, фирменный стиль, дизайн сайта
Необходимо разработать:
1) логотип
2) фирменный стиль
3) дизайн для сайта
Есть наброски лого и идея.
В ответ пример работ, цены и откуда вы. Просьба писать только качественным исполнителям. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Желательно из Москвы.
Заявки фрилансеров
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