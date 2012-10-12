Лого, фирменный стиль, дизайн сайта

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Закрыт15 заявок194 просмотра

Необходимо разработать:

1) логотип

2) фирменный стиль

3) дизайн для сайта

Есть наброски лого и идея.

В ответ пример работ, цены и откуда вы. Просьба писать только качественным исполнителям. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Желательно из Москвы.

13 лет назад
nnediawork
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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