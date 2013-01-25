Логотип для строительной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки252 просмотра

Нужен логотип:

- для фирменного бланка

- на сайт

- для баннеров

Небольшая строительная компания ЮБК Строй-Групп. Ведем строительство на Южном Береге Крыма. В логотип, помимо строительных элементов, желательно вставить, горы и/или море.

Адрес сайта для представления что и где строим: http://ubksg.ru

Всем спасибо.

13 лет назад
VasIlis
Ваня 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Спасибо, отличная работа!
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад