Логотип + фирменный стиль для медиа агентства

# 1 — $ 222

Всем добрый день!

Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового рекламного агентства, предоставляющего полный комплекс услуг как в онлайне, так и в оффлайне.

Название: nnedia

Доменные имена: nnedia.ru/com

Удвоенное nn читается как m. Идея в том, что помимо уникального названия nnedia клиент сразу понимает, что компания занимается медиа сферой. Так что желательно использовать в логотипе удвоенное n. В прикрепленном файле пример.

С победителем возможно долгосрочное сотрудничество.