Логотип + фирменный стиль для медиа агентства

$222
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок2775 просмотров
#1$222

Всем добрый день!

Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового рекламного агентства, предоставляющего полный комплекс услуг как в онлайне, так и в оффлайне.

Название: nnedia

Доменные имена: nnedia.ru/com

Удвоенное nn читается как m. Идея в том, что помимо уникального названия nnedia клиент сразу понимает, что компания занимается медиа сферой. Так что желательно использовать в логотипе удвоенное n. В прикрепленном файле пример.

С победителем возможно долгосрочное сотрудничество.

13 лет назад
nnediawork
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
#1
Очень приятно сотрудничать с Ольгой. Уровень работ на высоте, в общении совершенно адекватна. Рекомендую :)
Интересный конкурс, приятное общение, моментальная оплата. Константин - образцовый заказчик, рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
#1