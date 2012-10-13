Логотип для сайта фотографа

Нужен логотип для для сайта и макет визитки. Сфера деятельности-организация грузоперевозок. В шапке сайта будет что то подобное: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=map+of+the+world&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1 номер изображения - 25431544.