Добрый день! Нужен логотип: 1. Для интернет-магазина по продаже букетов из мягких игрушек. Сайт www.plushbuk.ru
Логотип компании и макет визитки
Нужен логотип для для сайта и макет визитки.
Сфера деятельности-организация грузоперевозок.
В шапке сайта будет что то подобное:
http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=map+of+the+world&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1
номер изображения - 25431544.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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