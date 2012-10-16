Логотип компании и макет визитки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок172 просмотра

Нужен логотип для для сайта и макет визитки.

Сфера деятельности-организация грузоперевозок.

В шапке сайта будет что то подобное:

http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=map+of+the+world&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1

номер изображения - 25431544.

13 лет назад
Butterflyan
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 часов назад
13 лет назад
$30
2 дня
Оперативно, качественно, профессионально! Приятно сотрудничать с такими людьми.
Отличный заказчик! Приятный в общении человек! Оплата в срок! Обращайтесь еще

Заявки фрилансеров

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 часов назад
13 лет назад