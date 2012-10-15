Логотип + макет визитки (шаблон)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки114 просмотров

Есть сфера деятельности компании, нужен логотип, шаблон визитки, все в "кореле".

бюджет $40

13 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Логотип разработан быстро, буквально за два дня. Результат полностью устроил заказчика. Гуля, спасибо!
Было приятно сотрудничать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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