Нарисовать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок220 просмотров

Нужно нарисовать логотип, несложный. Есть пара идей, которые нужно отрисовать. Эскиз нужен к завтра.

Отвечая на проект указывайте стоимость работы - без этого обычно не отвечаю.

13 лет назад
admag
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад