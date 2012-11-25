Нужен логотип

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Завершен51 заявка343 просмотра

Нужен логотип. То что нравится, прикрепляю.

Что нравится?

- шрифт

- шум, потертость (я называю это американсикй стиль)

Задача сделать что то похожее, возможно использовать точно такие шрифты.

Логотип нужен для студии http://artnikitin.ru/

В логотипе обязетлеьно использовать Artnikitin. Возможно использование дополнительных слов:

- web studio

- лозунги

От вас примеры, цена, сроки.

13 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

briga
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Работа выполена хорошо, спасибо!
Отличный заказчик! С удовольствием буду сотрудничать еще!

Заявки фрилансеров

briga
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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