Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Dreamland127 просмотров
- Webtraff131 просмотр
- Shopoglot153 просмотра
- Ruber Zeppelin135 просмотров
- Инфопарк Про113 просмотров
- Фотосалон100 просмотров
- Nanomagno108 просмотров
- La Kniga144 просмотра
- Good life126 просмотров
- Unit Logistic112 просмотров
- GREY FACTORY125 просмотров
- Art-Nikitin119 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстро и качественно справился с задачей. Всё понимает с полуслова. Рекомендую как надежного человека.
Ответный отзыв
Без замечаний
$50
10 баллов
11 лет назад
Остался доволен работой исполнителя!
$15
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена в кратчайшие сроки и на высочайшем уровне. Второй раз работаю с Александром и буду продолжать это делать. Всем советую.
Ответный отзыв
И снова все отлично) Приятно иметь дело с Александром.
$60
10 баллов
11 лет назад
Специально искал фрилансера - молодого, талантливого, который еще не испорчен деньгами и готов взяться за работу не ломит космическую цену.... и мне повезло). Александр тот человек, работа которого в обозримом будущем будет стоить очень дорого и я очень рад, что успел обратиться к нему сейчас. Достаточно взглянуть на его портфолио (конкретно логотипы) чтобы понять, что их выгодно отличает от других именно стильность, минимализм и что важно - моментальная запоминаемость, один раз увидел и запомнил, никакого нагромаждения фигур, цветов и другой ненужной "шелухи"... просто спросите себя как часто вам попадаются логотипы которые запоминаются сразу же? Я уверен, что максимум 1% из всего, что видите и к своему удовольствию работы Александра относятся именно к этому 1%. Про сроки исполнения - тоже все на высоте, хотя для меня это было не так важно, главное чтобы дизайн устраивал, а для меня, как человека очень придирчивого это самое главное и когда люди вот так сходу видят то, что я хочу, меня это просто восхищает. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Владимиром! Отзывчивый и понимающий заказчик!