Специально искал фрилансера - молодого, талантливого, который еще не испорчен деньгами и готов взяться за работу не ломит космическую цену.... и мне повезло). Александр тот человек, работа которого в обозримом будущем будет стоить очень дорого и я очень рад, что успел обратиться к нему сейчас. Достаточно взглянуть на его портфолио (конкретно логотипы) чтобы понять, что их выгодно отличает от других именно стильность, минимализм и что важно - моментальная запоминаемость, один раз увидел и запомнил, никакого нагромаждения фигур, цветов и другой ненужной "шелухи"... просто спросите себя как часто вам попадаются логотипы которые запоминаются сразу же? Я уверен, что максимум 1% из всего, что видите и к своему удовольствию работы Александра относятся именно к этому 1%. Про сроки исполнения - тоже все на высоте, хотя для меня это было не так важно, главное чтобы дизайн устраивал, а для меня, как человека очень придирчивого это самое главное и когда люди вот так сходу видят то, что я хочу, меня это просто восхищает. Рекомендую!