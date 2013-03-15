briga

Александр Сикорский briga

 
35 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Largos
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Визуализировать концепцию логотипа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Vigura
Виктор 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать лого по образцу
Быстро и качественно справился с задачей. Всё понимает с полуслова. Рекомендую как надежного человека.
Без замечаний
Ответный отзыв
kosmomax
Максим 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужен дизайн логотипа
Остался доволен работой исполнителя!
=/
Ответный отзыв
vlasych
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа магазина для животных
Работа выполнена в кратчайшие сроки и на высочайшем уровне. Второй раз работаю с Александром и буду продолжать это делать. Всем советую.
И снова все отлично) Приятно иметь дело с Александром.
Ответный отзыв
voldemar110
40 летЭстония
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Создать логотип фирмы Ruber Zeppelin
Специально искал фрилансера - молодого, талантливого, который еще не испорчен деньгами и готов взяться за работу не ломит космическую цену.... и мне повезло). Александр тот человек, работа которого в обозримом будущем будет стоить очень дорого и я очень рад, что успел обратиться к нему сейчас. Достаточно взглянуть на его портфолио (конкретно логотипы) чтобы понять, что их выгодно отличает от других именно стильность, минимализм и что важно - моментальная запоминаемость, один раз увидел и запомнил, никакого нагромаждения фигур, цветов и другой ненужной "шелухи"... просто спросите себя как часто вам попадаются логотипы которые запоминаются сразу же? Я уверен, что максимум 1% из всего, что видите и к своему удовольствию работы Александра относятся именно к этому 1%. Про сроки исполнения - тоже все на высоте, хотя для меня это было не так важно, главное чтобы дизайн устраивал, а для меня, как человека очень придирчивого это самое главное и когда люди вот так сходу видят то, что я хочу, меня это просто восхищает. Рекомендую!
Очень приятно работать с Владимиром! Отзывчивый и понимающий заказчик!
Ответный отзыв