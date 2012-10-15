Приватно для dasha-design

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка121 просмотр

Два логотипа: логотип кафе+логотип ресторана!

13 лет назад
AndreykoS
Светлана 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$160
4 дня
Очень оперативно сработались с Дарьей! Логотипы были сделанны экстренно и качественно! Еще раз рекомендую!
Отличный заказчик, быстро утвердила вариант, моментально сделала перевод! Надеюсь на длительное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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