Необходимо нарисовать вензель на две буквы "И" (фамилия) и "А" (имя). В двух вариантах: - объёмный золотой и серебряный - плоский одноцветный Примеры на картинках
Нарисовать простой логотип по ВИЧ
Добрый день, коллеги.
Нужно нарисовать несколько вариантов простого логотипа. Свои идеи я подал, но если есть идеи, как получше сделать будет еще лучше. Это только плюс к исполнителю.
Все расписал в ТЗ. По срочности. чем быстрее, тем лучше.
Пишите свои предложения цена\срок в комментариях. Оценивать буду по цене и качеству работ.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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