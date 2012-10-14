Нарисовать простой логотип по ВИЧ

Добрый день, коллеги.

Нужно нарисовать несколько вариантов простого логотипа. Свои идеи я подал, но если есть идеи, как получше сделать будет еще лучше. Это только плюс к исполнителю.

Все расписал в ТЗ. По срочности. чем быстрее, тем лучше.

Пишите свои предложения цена\срок в комментариях. Оценивать буду по цене и качеству работ.

С уважением.