Перевести простое лого в вектор и сделать 2 иконки

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Завершен12 заявок226 просмотров

Добрый день. Необходимо:

1) Перевести простое "текстовое" лого в векторный формат. Лого прилагаю.

2) Сделать 2 иконки: социальной сети "ВКонтакте" и Google+ в том стиле, образец которого прилагаю (каждая иконка в 2 вариантах, как в приложенных файлах). Естественно, основу иконок можно не рисовать, а взять уже готовые варианты (в свободном доступе) и просто аккуратно адаптировать их под заданный стиль. В личных сообщениях могу скинуть ссылку на готовый сайт с этими иконками, что бы можно было увидеть" в живую".

13 лет назад
LoviMoment
Иван 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Быстро и качественно. Спасибо Александру!
Спасибо! Сотрудничеством доволен, с оплатой проблем нет!

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netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад
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