Перевести простое лого в вектор и сделать 2 иконки

Добрый день. Необходимо:

1) Перевести простое "текстовое" лого в векторный формат. Лого прилагаю.

2) Сделать 2 иконки: социальной сети "ВКонтакте" и Google+ в том стиле, образец которого прилагаю (каждая иконка в 2 вариантах, как в приложенных файлах). Естественно, основу иконок можно не рисовать, а взять уже готовые варианты (в свободном доступе) и просто аккуратно адаптировать их под заданный стиль. В личных сообщениях могу скинуть ссылку на готовый сайт с этими иконками, что бы можно было увидеть" в живую".