LoviMoment

Иван LoviMoment

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенести сайт на новый движок готовым плагином

    Здравствуйте! Необходимо перенести сайт с Joomla 1.5 на движок Wordpress: статьи, картинки, комментарии (комменты сделаны с помощью виджета ВКонтакте – проблем не должно быть). Плюс немного изменить категории: например, статьи из двух категорий на исходном ...

    WordPressJoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Несложный баннер и текстовое лого для сайта

    Добрый вечер. Обновляем сайт - создали для него новый дизайн (сайт на тестовом сервере - http://37.139.9.137/). Нужно в стиле сайта также сделать: 1) Текстовое лого-надпись в виде названия сайта "Лови Момент!" (для сайта нужно разрешение 298 ...

    Дизайн сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перенос сайта с Joomla на WordPress

    Добрый день! Необходимо перенести сайт с Joomla 1.5 на движок Wordpress с помощью плагина http://wordpress.org/plugins/fg-joomla-to-wordpress/: статьи, картинки, желательно (но не обязательно) комментарии. Плюс немного изменить категории: например, статьи из двух категорий на исходном сайте слить ...

    WordPressJoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшая починка Joomla

    Добрый день! Необходима помощь с небольшой починкой Joomla 1.5. Скажите, пожалуйста, сколько это будет стоить и сколько займет времени? Сайт работает и нормально отображается для посетителей, но когда в админке пытаемся добавить любую статью в ...

    JoomlaSQL
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отправить письмо пользователям сайта WordPress

    Добрый день. Необходима помощь: разослать 6000+ зарегистрированным пользователям в WordPress письмо-напоминание. Почтовый сервер на нашем сервере настроен, но нужно настроить эту функцию на стороне WordPress. Можно сделать плагином (кажется, подходит – http://wordpress.org/plugins/email-newsletter/) или вручную. Необходимо ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить работу скрипта на WordPress

    Доброй ночи. Используем сайт на Wordpress, тему Academy. Необходима помощь в устранении 2 проблем: 1) Первая и главная. Люди регистрируются на сайте, но вот на конкретный курс зарегистрироваться не могут. После авторизации на сайте и нажатия ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка функционала продвинутой темы Wordpress

    Добрый день! Делаем сайт на WordPress на базе темы Academy (http://themeforest.net/item/academy-learning-management-theme/4169073 — там же есть демо-версия). Необходим ряд доработок встроенного функционала. Просьба отдельно указывать стоимость пункта 1 и отдельно общую стоимость доработки всех 7 пунктов. ТЗ ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на базе LMS Canvas

    Добрый день. Делаем небольшой пробный для нас учебный сайт — на базе lms canvas, написанной на ruby и rails (код open source — https://github.com/instructure/canvas-lms). Необходимо несколько небольших доработок. У исполнителя, с которым сработаемся, с удовольствием ...

    Ruby
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшие доработки сайта на Drupal

    Добрый день. Необходимо осуществить несколько доработок сайта на Drupal. 1. Обновление темы сайта до последней версии. Необходимые для обновления файлы и инструкция от создателей темы будут предоставлены. 2. Внести некоторые изменения в процесс регистрации. После регистрации ...

    Drupal
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести простое лого в вектор и сделать 2 иконки

    Добрый день. Необходимо: 1) Перевести простое "текстовое" лого в векторный формат. Лого прилагаю. 2) Сделать 2 иконки: социальной сети "ВКонтакте" и Google+ в том стиле, образец которого прилагаю (каждая иконка в 2 вариантах, как в приложенных файлах). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
bockor
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Перенести сайт на новый движок готовым плагином
Работой доволен.
Очень помог с переносом большого сайта на старом движке. В процессе работы возник целый ряд нюансов с работой разных модулей, но Михаил во всем разобрался и все сделал отлично. Большое спасибо - будем и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Отправить письмо пользователям сайта WordPress
Спасибо за сотрудничество!
Очень быстро и качественно помог решить важную задачу. Было приятно работать - будем работать и дальше!
Ответный отзыв
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Поправить работу скрипта на WordPress
success :)
Помог с решением проблемы с некорректно работающим сложным скриптом, а также с отправкой почты. Сделал быстро - что в тот момент было критично важно, и качественно. Будем работать и дальше. Спасибо!
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Перевести простое лого в вектор и сделать 2 иконки
Спасибо! Сотрудничеством доволен, с оплатой проблем нет!
Отличная работа. Быстро и качественно. Спасибо Александру!
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Несложный баннер и текстовое лого для сайта
Было приятно поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Прекрасные впечатления. Работа сделана быстро и качественно. Будем работать еще!
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