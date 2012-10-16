LoviMoment

Здравствуйте! Необходимо перенести сайт с Joomla 1.5 на движок Wordpress: статьи, картинки, комментарии (комменты сделаны с помощью виджета ВКонтакте – проблем не должно быть). Плюс немного изменить категории: например, статьи из двух категорий на исходном ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый вечер. Обновляем сайт - создали для него новый дизайн (сайт на тестовом сервере - http://37.139.9.137/). Нужно в стиле сайта также сделать: 1) Текстовое лого-надпись в виде названия сайта "Лови Момент!" (для сайта нужно разрешение 298 ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо перенести сайт с Joomla 1.5 на движок Wordpress с помощью плагина http://wordpress.org/plugins/fg-joomla-to-wordpress/: статьи, картинки, желательно (но не обязательно) комментарии. Плюс немного изменить категории: например, статьи из двух категорий на исходном сайте слить ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходима помощь с небольшой починкой Joomla 1.5. Скажите, пожалуйста, сколько это будет стоить и сколько займет времени? Сайт работает и нормально отображается для посетителей, но когда в админке пытаемся добавить любую статью в ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходима помощь: разослать 6000+ зарегистрированным пользователям в WordPress письмо-напоминание. Почтовый сервер на нашем сервере настроен, но нужно настроить эту функцию на стороне WordPress. Можно сделать плагином (кажется, подходит – http://wordpress.org/plugins/email-newsletter/) или вручную. Необходимо ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброй ночи. Используем сайт на Wordpress, тему Academy. Необходима помощь в устранении 2 проблем: 1) Первая и главная. Люди регистрируются на сайте, но вот на конкретный курс зарегистрироваться не могут. После авторизации на сайте и нажатия ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Делаем сайт на WordPress на базе темы Academy (http://themeforest.net/item/academy-learning-management-theme/4169073 — там же есть демо-версия). Необходим ряд доработок встроенного функционала. Просьба отдельно указывать стоимость пункта 1 и отдельно общую стоимость доработки всех 7 пунктов. ТЗ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Делаем небольшой пробный для нас учебный сайт — на базе lms canvas, написанной на ruby и rails (код open source — https://github.com/instructure/canvas-lms). Необходимо несколько небольших доработок. У исполнителя, с которым сработаемся, с удовольствием ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо осуществить несколько доработок сайта на Drupal. 1. Обновление темы сайта до последней версии. Необходимые для обновления файлы и инструкция от создателей темы будут предоставлены. 2. Внести некоторые изменения в процесс регистрации. После регистрации ...Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо: 1) Перевести простое "текстовое" лого в векторный формат. Лого прилагаю. 2) Сделать 2 иконки: социальной сети "ВКонтакте" и Google+ в том стиле, образец которого прилагаю (каждая иконка в 2 вариантах, как в приложенных файлах). ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад