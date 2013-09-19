Отправить письмо пользователям сайта WordPress

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки162 просмотра
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Добрый день. Необходима помощь: разослать 6000+ зарегистрированным пользователям в WordPress письмо-напоминание. Почтовый сервер на нашем сервере настроен, но нужно настроить эту функцию на стороне WordPress. Можно сделать плагином (кажется, подходит – http://wordpress.org/plugins/email-newsletter/) или вручную. Необходимо иметь возможность разослать почту частями: скажем, вначале отправляем 1000 пользователям, потом еще 1000 и т.д. Единственный нюанс – сделать нужно быстро, максимум в течении пары часов.

Оплата через Безопасную сделку или удобным вам способом.

WordPress
10 лет назад
LoviMoment
Иван 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$30
1 день
Очень быстро и качественно помог решить важную задачу. Было приятно работать - будем работать и дальше!
Спасибо за сотрудничество!
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