Отправить письмо пользователям сайта WordPress

Срочно нужен на поддержку сайта на CMS MODx - толковый программист. Необходимо "допилить" сайт - сортировка, поиск и т.д. Добавить стандартный функционла интернет-магазина. ТЗ готовы. Рассмотрим все варианты.
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Добрый день. Необходима помощь: разослать 6000+ зарегистрированным пользователям в WordPress письмо-напоминание. Почтовый сервер на нашем сервере настроен, но нужно настроить эту функцию на стороне WordPress. Можно сделать плагином (кажется, подходит – http://wordpress.org/plugins/email-newsletter/) или вручную. Необходимо иметь возможность разослать почту частями: скажем, вначале отправляем 1000 пользователям, потом еще 1000 и т.д. Единственный нюанс – сделать нужно быстро, максимум в течении пары часов.
Оплата через Безопасную сделку или удобным вам способом.
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