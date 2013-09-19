Отправить письмо пользователям сайта WordPress

Добрый день. Необходима помощь: разослать 6000+ зарегистрированным пользователям в WordPress письмо-напоминание. Почтовый сервер на нашем сервере настроен, но нужно настроить эту функцию на стороне WordPress. Можно сделать плагином (кажется, подходит – http://wordpress.org/plugins/email-newsletter/) или вручную. Необходимо иметь возможность разослать почту частями: скажем, вначале отправляем 1000 пользователям, потом еще 1000 и т.д. Единственный нюанс – сделать нужно быстро, максимум в течении пары часов.

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