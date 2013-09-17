Правки в сайт на Друпале

Небольшие правки функционала в сайт на друпале.

www.BreathingCenter.com

Тз в аттаче, оно на английском, и переводить было лень, и исполнитель нужен со знанием английского так или иначе.

Предпочтение исполнителям из Украины с картой Приватбанка. Но это не обязательно.