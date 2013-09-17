Требуется установить и настроить фотогалерею на Джумла 2.5 Что надо учесть: - не будет альбомов, надо настроить только 1 страницу с всплывающими картинками. - картинки должны всплывать при нажатии, без перезагрузки страницы. - ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: галерея должна ...
Натянуть готовую верстку на WORDPRESS или DRUPAL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, работать можно по 100 % предоплате или по сбр, в связи с появившимися негативными отзывами у меня, (которые скоро превратятся в позитивные)
Есть готовая верстка, принт скрины скачаете вместе с тз в приложении, необходимо натянуть ее на WORDPRESS или Drupal
ТЗ.
1.Полное управления навигацией, удаление-добавление пунктов, меню, сортировка меню, создание из админки выпадающего меню
2.Новости, статьи, выведение статей новостей на главную, архив новостей статей в хронологическом порядке
3.Регистрация пользователей для ограничения доступа к разделам, возможность создавать группы пользователей.
4.Возможность управления правым блоком на главной по дефолту это Publications, там может быть 5 или 6 типов содержимого это
а.Публикации (описании краткое статьи и картинка,)
б.Фотографии из фотогалерии
в.Текстовые ссылки в кол-ве 7–8 штук
5.Будет календарь событий, необходимо на каждую дату ставить иконку и делать ее кликабельной и по клику переход на простую статью.
6. Фотогалерея с Альбомами. (+возможность менять фотки на главной в шапке)
7.Необходимо вынести куда то CSS стили в админку, что бы они могли сами их редактировать или куда то в другое место, предлагайте.
Остальные вещи стандартные: Форма обратной связи, карта сайта, Самое важное это предусмотреть что бы администратор могу составлять правые колонки и потом для каждой страницы выбирать свой тип колонки.
Сроки до понедельника, жду Ваших предложений, выше завяленной цены рассматривать предложения не буду, архив ТЗ в приложении в архиве
Все вопросы по тз при необходимости проясню.
- Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно добавить платежную систему в ecommerce плагин для вордпрессаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно максимально срочно (!!!!) сделать несложную работку на CMS DJEM. Из формы заказа письма приходят на один ящик, а нужно чтобы приходили на 10. Готов платить за срочность. Сделать нужно в течение 2-3 часов. Пишите в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
Нужно сделать сайт по макетам (во вложении). Система управления сайтом должна быть платная. Не интернет магазин, просто заявка с заказом отправляется на почту продавца. Цену просьба указывать с лицензией CMS. Обязательно указывайте примеры выполненных работ ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $2500
На удалённую работу требуется программист для сборки сайтов. Необходимо хорошее знание основ 1С Битрикс и основ PHP. Какое-либо сложное программирование и разработка компонентов в рамках данной вакансии НЕ требуется. При необходимости поможем и подскажем. Но знание ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $66
Необходимо за сегодня сделать одностраничный шаблон для Wordpress. Описание: 1) На всю ширину страницы с одинаковыми отступами от краев 2) Шапка - просто картинка, расположенная по центру экрана 3) Далее ниже идут два блока, разбивающие страницу пополам. В ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Есть сборка магазина, пример http://demo.shopbistro.ru Т.к. с друпалом туго, есть вещи, которые мне не поддаются:) Настроить фон, шапку, добавить комментирование к товарам и т.д. Исполнителю передам ТЗ, доступ к тому, что настроил сам и архив с ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно нужна экспертная консультация по платформе Joomla с возможным последующим заказом сайта. Приносим ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Каталог пользователей/компаний. (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 2. Личный кабинет компаний. (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 3. Возможность публикации мероприятий (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 4. Выгрузка в профиль компании мероприятий из csv/xml. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт: http://ns1.evgpol.tmweb.ru Практически готов, осталось только сделать: 1. Переписать CSS так, что бы меню сайта при сжимании экрана не становилось мобильным (дело в том, что адаптивность реализована с помощью скрипта, а блок с меню - на ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад