Натянуть готовую верстку на WORDPRESS или DRUPAL

$280
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок167 просмотров
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Здравствуйте, работать можно по 100 % предоплате или по сбр, в связи с появившимися негативными отзывами у меня, (которые скоро превратятся в позитивные)

Есть готовая верстка, принт скрины скачаете вместе с тз в приложении, необходимо натянуть ее на WORDPRESS или Drupal

ТЗ.

1.Полное управления навигацией, удаление-добавление пунктов, меню, сортировка меню, создание из админки выпадающего меню

2.Новости, статьи, выведение статей новостей на главную, архив новостей статей в хронологическом порядке

3.Регистрация пользователей для ограничения доступа к разделам, возможность создавать группы пользователей.

4.Возможность управления правым блоком на главной по дефолту это Publications, там может быть 5 или 6 типов содержимого это

а.Публикации (описании краткое статьи и картинка,)

б.Фотографии из фотогалерии

в.Текстовые ссылки в кол-ве 7–8 штук

5.Будет календарь событий, необходимо на каждую дату ставить иконку и делать ее кликабельной и по клику переход на простую статью.

6. Фотогалерея с Альбомами. (+возможность менять фотки на главной в шапке)

7.Необходимо вынести куда то CSS стили в админку, что бы они могли сами их редактировать или куда то в другое место, предлагайте.

Остальные вещи стандартные: Форма обратной связи, карта сайта, Самое важное это предусмотреть что бы администратор могу составлять правые колонки и потом для каждой страницы выбирать свой тип колонки.

Сроки до понедельника, жду Ваших предложений, выше завяленной цены рассматривать предложения не буду, архив ТЗ в приложении в архиве

Все вопросы по тз при необходимости проясню.

WordPressDrupal
10 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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