За сегодня сделать одностраничный шаблон Wordpress

$66
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка174 просмотра
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Необходимо за сегодня сделать одностраничный шаблон для Wordpress.

Описание:

1) На всю ширину страницы с одинаковыми отступами от краев

2) Шапка - просто картинка, расположенная по центру экрана

3) Далее ниже идут два блока, разбивающие страницу пополам. В левом - обложки альбома, кнопки для скачивания. В правом - пресс-релиз альбома. Обложки при клике увеличиваются (jQuery)

4) Далее ниже идут три блока, разбивающие страницу на три части. Тут все очевидно.

Особенности:

1) На сайте установлено два специальных модуля - хайд от незарегистрированных пользователей и донейты. Соответственно, необходимо по дизайну реализовать див для хайда + дизайн донейтов. Доступ к сайту чтобы посмотреть как все сейчас реализовано, предоставлю.

2) После регистрации, пользователя необходимо перенаправить на главную уже авторизованным - чтобы он мог все скачать и задонейтить

Очень важно:

1) Все мелочи (отступы, шрифты, позиционирование) должны быть соблюдены. Иначе вся красота, простота и прелесть шаблона теряется. Нужно чтобы все было ровно, красиво и "чисто" - в презентационном виде.

2) Нужно уложиться в срок до 23.30 по московскому времени. Чем раньше - тем лучше. Так что оставляйте заявку, если свободны именно сейчас и именно сегодня.

Джипег и psd прикрепляю. Бюджет - строго до 2000WMR. Будет меньше других - выберу вас.

WordPress
10 лет назад
fm-club
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена качественно и в срок! Претензий не имею
отличный проект, отличный заказчик
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