Настроить отображение на главной Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок160 просмотров
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Есть только что сделанный сайт avufa.ru.

Требуется на главной странице настроить вывод разных категорий:

Автоновости Уфы — 4 записи

Автоновости России — 4 записи

Автоновости мира — 4 записи

Под каждыми 4мя записями справа должна быть ссылка "читать все" ведущая на данную категорию.

В заявке оставляйте цены и сроки.

WordPress
10 лет назад
Authris
Роман 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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