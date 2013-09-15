SEO оптимизация сайта на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок262 просмотра
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Сайт состоит из 3х разделов, в каждом из которых по паре подразделов.

Что нужно сделать:

1) Вменяемый ЧПУ ( с 301 редиректом со старых страниц )

2) Мета теги адекватные контенту

3) Интегрировать поиск по сайту (от яндекса или гугла)

4) Оптимизировать меню сайта

5) Сделать sitemap и robots.txt

есть более подробное т3, вышлю по запросу

Joomla
10 лет назад
diatech
Сергей 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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