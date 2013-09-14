Доделать шаблон на WordPress

Требуется специалист для исправления mysql ошибки в работе с Joomla. Работа легкая и быстрая, для тех кто разбирается. http://vld.cso52.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
шаблон- dessign.net/gridstyletheme/ добавить:
-Комментарии только ВК, родные убрать совсем
-в шапке, которая с лого, сделать 2 большие кнопки-категории
-в сайдбар добавить соцкнопки
-добавить виджет, в котором показываются только выбранные админом посты
-сделать что бы загружалось сразу 20 миниатюр , т.е 2 колонки по 10, потом появлялась кнопка "загрузить еще" и загружалось еще столько же и так до скончания постов
-добавить возможность добавлять миниатюры по типу тех которые в "blog"
-Внутри постов увеличить шрифт самого текста и заголовка
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