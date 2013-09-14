Доделать шаблон на WordPress

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки145 просмотров
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шаблон- dessign.net/gridstyletheme/ добавить:

-Комментарии только ВК, родные убрать совсем

-в шапке, которая с лого, сделать 2 большие кнопки-категории

-в сайдбар добавить соцкнопки

-добавить виджет, в котором показываются только выбранные админом посты

-сделать что бы загружалось сразу 20 миниатюр , т.е 2 колонки по 10, потом появлялась кнопка "загрузить еще" и загружалось еще столько же и так до скончания постов

-добавить возможность добавлять миниатюры по типу тех которые в "blog"

-Внутри постов увеличить шрифт самого текста и заголовка

WordPress
10 лет назад
flfk
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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