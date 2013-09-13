Modx Evo сделать выгрузку на ЯМаркет

Нужно закончить сайт на joomla с магазином. Есть несколько вещей, которые нужно доделать. В основном это работы с правкой в шаблонах магазина, некоторых самописных формах и т д. Кто может сделать?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Есть магазин на ево. Модуль, скорее всего самопал.
Необходимо сделать выгрузку на ямаркет всех позиций товаров.
Интересует цена/сроки.
В комментариях пожалуйста оставляйте ваш скайп.
Общение голосом приветствуется!
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