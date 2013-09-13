Закончить сайт на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок177 просмотров
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Нужно закончить сайт на joomla с магазином.

Есть несколько вещей, которые нужно доделать.

В основном это работы с правкой в шаблонах магазина, некоторых самописных формах и т д.

Кто может сделать?

Joomla
10 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
34 годаИзраиль
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
6 отзывов
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