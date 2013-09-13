Закончить сайт на joomla

Необходимо профессионально создать сборку на базе Cotonti Siena из бесплатных модулей и плагинов Cotonti Siena (с русификацией) Более подробно при переписке. Есть вообще тут хоть один толковый специалист по Cotonti или все только на Joomal способны сидеть ...