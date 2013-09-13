Поменять модуль оформления заказа

$250
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предупреждаю: сайты тематики для взрослых.

На сайте http://goo.gl/e0y0E6 Prestashop: 1.4.4 заменить модуль оформления заказа на пятишаговое оформление заказа как тут http://goo.gl/JNTBBf.

Дизайн в стиле сайта модуля оформления заказа с сохранением позиций этапов и элементов как на http://goo.gl/JNTBBf предоставим.

10 лет назад
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад