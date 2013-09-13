Прикрутить AJAX подгрузку контента MODX

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки171 просмотр
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На modx revo необходимо сделать чтобы при клике по пункту меню страница не перезагружалась, а выводила информацию из поля контента и других дополнительных полей. Реализиция должна быть на AJAX запросах.

Бюджет обсуждается индивидуально.

MODXAjax
10 лет назад
tolstov
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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