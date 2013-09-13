Требуется специалист по TabernaCMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок82 просмотра
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Требуется специалист по TabernaCMS, который сможет делать изменения в CMS(управление блоками div, изменение дизайна, структуры и т.д.).

В дальнейшем возможно сотрудничество.

10 лет назад
LecterH
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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