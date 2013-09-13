Программист сборки на базе Cotonti Siena

$100
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок250 просмотров
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Необходимо профессионально создать сборку на базе Cotonti Siena из бесплатных модулей и плагинов Cotonti Siena (с русификацией)

Более подробно при переписке.

Есть вообще тут хоть один толковый специалист по Cotonti или все только на Joomal способны сидеть ?

10 лет назад
DOGMAD
Сергей 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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