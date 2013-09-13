Перенос верстки на сайт Drupal7

На modx revo необходимо сделать чтобы при клике по пункту меню страница не перезагружалась, а выводила информацию из поля контента и других дополнительных полей. Реализиция должна быть на AJAX запросах. Бюджет обсуждается индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется рабочая площадка www.ofm.by
Имеется готовая качественная верстка. (не показываю по понятным причинам)
То как выглядит верстка:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/1-glavnaya-stranica.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/2-mebel-dla-personala.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/3-seria-baden.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar-minimum.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar-modifica.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/5-dostavka.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/6-otzivi.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/7-o-nas.png
Необходимо перенести верстку на сайт Drupal7 и оптимизация в работу.
Что бы верстка стала шаблоном сайта и можно было менять товар, модификации товара, картинки, категории, меню ссылок и т.д.
Сроки оговариваем.
Бюджет: 150$.
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