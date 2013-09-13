Перенос верстки на сайт Drupal7

$150
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок134 просмотра
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Имеется рабочая площадка www.ofm.by

Имеется готовая качественная верстка. (не показываю по понятным причинам)

То как выглядит верстка:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/1-glavnaya-stranica.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/2-mebel-dla-personala.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/3-seria-baden.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar-minimum.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar-modifica.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/5-dostavka.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/6-otzivi.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/7-o-nas.png

Необходимо перенести верстку на сайт Drupal7 и оптимизация в работу.

Что бы верстка стала шаблоном сайта и можно было менять товар, модификации товара, картинки, категории, меню ссылок и т.д.

Сроки оговариваем.

Бюджет: 150$.

Drupal
10 лет назад
Konstantin_by
Константин 
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
час назад