Натянуть psd на Joomla 2.5+K2

$50
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки141 просмотр
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Здравствуйте.

Необходима верстка шаблона под Джумла 2.5 (контент на компоненте K2) из готового PSD макета.

Ваши цены и сроки.

Joomla
10 лет назад
art_y10
Артем 
41 годЧехия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nickfluk
Николай 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$40
7 дней
Рекомендую.
Все ок.
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