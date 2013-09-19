Форум PHPBB3 - правка CSS

Здравствуйте. Нужно решить небольшую проблему на Joomla-сайте. Установил на сайт плагин SocButtons для размещения внизу материалов кнопок "Мне нравится", "Поделиться", "Твитнуть" и т. д. В итоге, по непонятной мне причине, блок с этими социальными кнопками на ...