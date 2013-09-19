Форум PHPBB3 - правка CSS

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка115 просмотров
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Когда внедряли что то на форум, шапка форума стала огромной, на главной - http://rusbg.info/forum/

(имею ввиду текст)

а тут например нормальная - http://rusbg.info/forum/viewforum.php?f=46

Нужно сделать на главной тоже мелким шрифтом, не могу понять где это меняется

Прошу писать только в тендере.

PHPCSS
10 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Павел прекрасно сделал свою работу, хоть всё оказалось немного сложнее чем ожидалось.
Второй раз выполнил работу для Евгения. Всё отлично. Понятное задание, предоставление всё необходимой информации, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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