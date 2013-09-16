Нужно сделать сайт автомобилистов

Добрый день. Необходимо реализовать для сайта на joomla 2.5 кнопку "Мне нравится" со следующими возможностями: 1. С возможностью голосовать не более 1 раза. 2. Возможность менять текст и внешний вид кнопки. 3. Кнопку и количество лайков можно выводить ...
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Доброго времени суток! Вообщем ищу исполнителя который сделает мне сайт, а точнее общество.
Что я хочу видеть на сайте:
- Гараж (пользователи могли добавить авто или мото и заполнять бортовой журнал)
- Форумы
- новости
- Рейтинг машин и мотоциклов
- Пользователи
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