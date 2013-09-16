Нужно сделать сайт автомобилистов

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток! Вообщем ищу исполнителя который сделает мне сайт, а точнее общество.

Что я хочу видеть на сайте:

- Гараж (пользователи могли добавить авто или мото и заполнять бортовой журнал)

- Форумы

- новости

- Рейтинг машин и мотоциклов

- Пользователи

10 лет назад
lexa611
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Кнопка "Мне нравится" (лайк, плюсовалка итд)

    Добрый день. Необходимо реализовать для сайта на joomla 2.5 кнопку "Мне нравится" со следующими возможностями: 1. С возможностью голосовать не более 1 раза. 2. Возможность менять текст и внешний вид кнопки. 3. Кнопку и количество лайков можно выводить ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Конфликт скриптов

    Здравствуйте! Необходимо в интернет магазине (Джумла 1,5+ Виртуемарт 1.7) исправить следующий баг: После установки модуля аккордеон меню перестала отображаться кнопка купить (а точнее не работает картинка background) и фоновые картинки стрелочки количества товара. Как только в админке ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Непрерывное проигрывание фоновой музыки (WP)

    Есть сайт (WordPress), на всех страницах стоит фоновая музыка (mp3). При переходе между страницами она начинается сначала. Необходимо на Ajax сделать что-то типа того, как это работает на vk.com - т е чтобы при переходе между ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Форум PHPBB3 - правка CSS

    Когда внедряли что то на форум, шапка форума стала огромной, на главной - http://rusbg.info/forum/ (имею ввиду текст) а тут например нормальная - http://rusbg.info/forum/viewforum.php?f=46 Нужно сделать на главной тоже мелким шрифтом, не могу понять где это меняется Прошу писать только ...

    PHPCSS
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO оптимизация сайта на joomla

    Сайт состоит из 3х разделов, в каждом из которых по паре подразделов. Что нужно сделать: 1) Вменяемый ЧПУ ( с 301 редиректом со старых страниц ) 2) Мета теги адекватные контенту 3) Интегрировать поиск по сайту (от яндекса или ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Привязать верстку к шаблону (Drupal)

    Есть: 1. Маленький старый сайт-заглушка на Drupal (17 статей) 2. Чистая настроенная сборка со всеми необходимыми модулями (Drupal 6) 3. Готовая html-верстка дизайна (одинаковая для всех страниц сайта) Требуется: 1. Перенести материалы со старого сайта, сохраняя структуру, мета-теги, адреса 2. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад